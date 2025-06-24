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Джеймс розповів про своє відновлення від травми

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Джеймс розповів про своє відновлення від травми
Джеймс є найкращим снайпером в історії НБА
фото: Alonzo Adams-USA TODAY Sports

На початку травня Джеймс отримав розтягнення медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна другого ступеня

Легкий форвард і лідер клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокоментував свої нинішні фізичні кондиції. Про це повідомляє «Главком».

На початку травня повідомлялося, що 40-річний Джеймс отримав розтягнення медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна другого ступеня.

«Радий повернутися на паркет вперше після розтягування медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна, отриманого майже вісім тижнів тому. Очевидно, поки що я не там, де хотів би бути, але це добрий старт. Чорт, яке ж чудове відчуття! Дякую моєму колезі Кевіну Лаву за те, що дозволив зірвати його тренування. А також тренеру Крісу Джозефу Бріклі, який завжди доглядає мене, коли я в місті», – написав Джеймс в соціальній мережі Х.

Джеймс є найкращим снайпером в історії НБА. Ставав чотириразовим чемпіоном НБА, чотириразовим найціннішим гравцем фіналу НБА, чотириразовим найціннішим гравцем НБА, найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату і новачком року.

Джеймс 13 разів входив в першу збірну всіх зірок НБА, шість разів входив до збірної всіх зірок захисту, 20 разів брав участь у матчі всіх зірок, де тричі визнавався найціннішим гравцем.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол

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