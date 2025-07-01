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«Юта» гарантувала контракт Михайлюка на наступний сезон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Юта» гарантувала контракт Михайлюка на наступний сезон
Святослав розпочне свій другий сезон у складі «Джаз»

«Юта» гарантувала $3,68 мільйона зарплати Михайлюка

«Юта Джаз» гарантувала контракт українського захисника Святослава Михайлюка на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Майкла Скотто.

«Юта» гарантувала 3,68 мільйона доларів зарплати Михайлюка, яка до цього була негарантованою. Святослав розпочне свій другий сезон у складі «Джаз» – минулого літа він підписав чотирирічну угоду.

«Юта» мала час до 30 червня, щоб ухвалити рішення щодо контрактів Михайлюка та Джонні Джузенга. Вибір зробили на користь українця, тоді як Джузенг став вільним агентом. 

У минулому сезоні Михайлюк зіграв 38 матчів за «Юту», із них 13 – у старті, набираючи в середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2,0 передачі.

Наступний сезон стане для Михайлюка восьмим у НБА. Від моменту драфту 2018 року, де його обрав «Лейкерс», він виступав за «Детройт», «Оклахому», «Торонто», «Нью-Йорк», «Шарлот», а також став чемпіоном у складі «Бостона».

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

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Теги: Святослав Михайлюк НБА баскетбол

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