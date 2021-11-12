Результати матчів відбору чемпіонату світу за 11 листопада

Кваліфікаційний турнір вийшов на фінішну пряму

11 листопада розпочався останній спарений тур відбірного турніру чемпіонату світу з футболу. Збірна України від першого матчу звільнена, а на поле вийде 16 листопада в гостях у Боснії і Герцеговини.

Кваліфікація ЧС-2022

Група А

Ірландія – Португалія – 0:0

Азербайджан – Люксембург – 1:3 (Салахлі, 82 – Родрігес, 67, 90+1, С. Тілль, 78

Становище команд: 1. Португалія – 17 (7); 2. Сербія – 17 (7); 3. Люксембург – 9 (7); 4. Ірландія – 6 (7); 5. Азербайджан – 1 (8).

Група В

Греція – Іспанія – 0:1 (Сарабія, 26, з пенальті).

Грузія – Швеція – 2:0 (Кварацхелія, 61, 77).

Становище команд: 1. Іспанія – 16 (7); 2. Швеція – 15 (7); 3. Греція – 9 (7); 4. Грузія – 7 (8); 5. Косово – 4 (7).

Група Н

Росія – Кіпр – 6:0 (Єрохін, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормін, 62, Заболотний, 82).

Мальта – Хорватія – 1:7 (Брозович, 31, у свої ворота – Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашаліч, 39, Модрич, 45+1, Майєр, 47, 64, Крамарич, 53).

Словаччина – Словенія – 2:2 (Дуда, 58, з пенальті, Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62).

Становище команд: 1. Росія – 22; 2. Хорватія – 20; 3. Словаччина – 11; 4. Словенія – 11; 5. Мальта – 5; 6. Кіпр – 5.

Група J

Німеччина – Ліхтенштейн – 9:0 (Гюндоган, 11, з пенальті, Кауфманн, 20, у свої ворота, Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89, у свої ворота).

Румунія – Ісландія – 0:0

Вірменія – Північна Македонія – 0:5 (Трайковські, 22, Барді, 36, 67, з пенальті, 90, з пенальті, Ристовські, 79).

Становище команд: 1. Німеччина – 24; 2. Північна Македонія – 15; 3. Румунія – 14; 4. Вірменія – 12; 5. Ісландія – 9; 6. Ліхтенштейн – 1.

12 листопада зіграють: група С – Італія – Швейцарія, Північна Ірландія – Литва; група F – Австрія – Ізраїль, Данія – Фарерські острови, Молдова – Шотландія; група I – Англія – Албанія, Угорщина – Сан-Марино, Андорра – Польща.