Трамп і перша леді завітали на фінал клубного чемпіонату світу

Трамп та Меланія під час матчу ПСЖ – «Челсі»

Трам сидить поруч із президентом ФІФА Інфантіно

Президент США Дональд Трамп разом з першою леді Меланією долучились до перегляду фінального поєдинка клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі», інформує «Главком».

Трам сидить поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Як пише АР, Трампа зустріли оплесками, коли він прибув на стадіон безпосередньо перед передматчевим музичним виступом співаків Роббі Вільямса та Лори Паузіні.

Раніше резидент США Дональд Трамп озвучив свої плани відвідати фінал клубного чемпіонату світу з футболу.

«Я піду на матч», – заявив Трамп.

Як відомо, 13 липня, о 22:00 за київським часом розпочався фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі».

Гра ПСЖ – «Челсі» проходить на арені «Мідоулендс Стедіум» в Іст-Резерфорді.

В Україні матч ПСЖ – «Челсі» наживо транслювається на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного» .

Також поєдинок транслює медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.