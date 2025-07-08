Українська арбітриня працюватиме на грі Євро-2025 з футболу серед жінок

Грушко виступить у ролі лайнсмена в бригаді, яку очолюватиме румунка Аліна Песу

Українська асистент арбітра Світлана Грушко працюватиме на другому для себе поєдинку Євро-2025 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Грушко обслуговуватиме гру Норвегія – Ісландія, який відбудеться 10 липня в Туні на стадіоні «Арена Тун».

Наша співвітчизниця виступить у ролі лайнсмена в бригаді, яку очолюватиме румунка Аліна Песу.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»

Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.