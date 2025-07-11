Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
фото: Reuters

На захисній рамі автомобіля було розміщено напис «Присвячується Діогу та Андре»

Португальський пілот команди «Формули-E» «Порше» Антоніу Фелікс да Кошта присвятив напис на боліді загиблому футболісту «Ліверпуля» та збірній Португалії Діогу Жоті. Про це повідомляє «Главком».

На захисній рамі автомобіля було розміщено напис «Присвячується Діогу та Андре».

«Коли перегони відходять на другий план. Дань поваги від Антоніу та всієї команди Діогу Жоті та Андре Сілві», – йдеться у заяві команди у соціальній мережі.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста та його брата не вдалося. У Діогу Жоти та його дружини Руте Кардосо лишилося троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за «Пасуш Феррейру», «Порту», «Атлетіко», «Вулверхемптон», а з 2020 року виступав у складі «Ліверпуля» (182 матчі, 65 голів та 26 асистів). За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів).

Ми писали, що легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Як повідомлялося, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.

Теги: Автоспорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадридський клуб п'ять разів за сезон пропускав по чотири та більше голів
«Реал» повторив клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів
Вчора, 21:48
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
3 липня, 19:26
У РФ очікують на приїзд Чеферіна
Керівник російського футболу розраховує, що президент УЄФА відвідає РФ вже у 2025 році
29 червня, 10:50
Команда із Заліщиків стала чемпіоном України серед аматорів
Визначився чемпіон України з футболу серед аматорських команд
27 червня, 16:07
Змагання проходитимуть на території Активного центру Hutnik у столиці Польщі
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
26 червня, 15:05
У сезоні 2024/25 Сергій виступав у бельгійському «Вестерло»
Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України
20 червня, 20:17
Ігнатович: Визначилися з кістяком збірної, а це 14-15 футболісток
Тренерка дівочої збірної України з футболу розповіла про підготовку до Турнір розвитку
19 червня, 16:43
Селезньов заявив, що «все, що є у моїх силах, я роблю для перемоги України»
Ексфорвард збірної України Селезньов прокоментував мовний скандал в медіафутболі
18 червня, 09:59
«Ворскла» та «Металіст 1925» виступатимуть у Лізі чемпіонів УЄФА
Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
16 червня, 16:48

Новини

Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди
Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди
Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи
Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи
Плеймейкер збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Австрії
Плеймейкер збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Австрії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
44K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
19K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
3792
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua