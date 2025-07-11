Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті

За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)

На захисній рамі автомобіля було розміщено напис «Присвячується Діогу та Андре»

Португальський пілот команди «Формули-E» «Порше» Антоніу Фелікс да Кошта присвятив напис на боліді загиблому футболісту «Ліверпуля» та збірній Португалії Діогу Жоті. Про це повідомляє «Главком».

На захисній рамі автомобіля було розміщено напис «Присвячується Діогу та Андре».

«Коли перегони відходять на другий план. Дань поваги від Антоніу та всієї команди Діогу Жоті та Андре Сілві», – йдеться у заяві команди у соціальній мережі.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста та його брата не вдалося. У Діогу Жоти та його дружини Руте Кардосо лишилося троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за «Пасуш Феррейру», «Порту», «Атлетіко», «Вулверхемптон», а з 2020 року виступав у складі «Ліверпуля» (182 матчі, 65 голів та 26 асистів). За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів).

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