Визначилися дві жіночі футбольні збірні, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2028

Копа Америка стала першим етапом кваліфікації до Олімпіади у жіночому футболі

Жіночі футбольні збірні Бразилії та Колумбії стали учасницями Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, пройшовши до фіналу Копа Америка-2025. Про це повідомляє «Главком».

У півфіналі турніру Колумбія здолала Аргентину в серії пенальті після безгольової нічиєї в основний час (0:0), а Бразилія впевнено перемогла Уругвай з рахунком 5:1. Саме вихід у фінал континентального турніру гарантував цим командам путівки на Олімпіаду.

Таким чином, вже три збірні офіційно кваліфікувалися на жіночий футбольний турнір Ігор-2028: США (як господар змагань), Бразилія та Колумбія.

Копа Америка стала першим етапом кваліфікації до Олімпіади у жіночому футболі. Остаточна структура відбору наразі ще не затверджена ФІФА.

На попередній Олімпіаді-2024 у Парижі обидві збірні також брали участь: Колумбія дійшла до чвертьфіналу, де в овертаймі поступилась Іспанії, а Бразилія стала віцечемпіонкою, поступившись США у фіналі (0:1).

Вперше в історії жіночий футбольний турнір на Олімпійських іграх 2028 буде представлений більшою кількістю команд, ніж чоловічий: число учасниць зросте з 12 до 16. Це рішення МОК пояснив прагненням досягти гендерного балансу у програмі Ігор.

Олімпіада в Лос-Анджелесі відбудеться з 14 по 30 липня 2028 року, а футбольні матчі розпочнуться ще до офіційного відкриття – 12 липня.

Нагадаємо, стали відомі місця проведення матчів другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026, в якому візьмуть участь представники України – полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925».