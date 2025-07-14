Ісландія – Україна: визначилося місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу

10 жовтня збірна України проведе гру в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»

Україна виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією

Свій другий гостьовий поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу з футболу, проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня, збірна України проведе в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що свою першу виїзну гру відбору чемпіонату світу, проти Азербайджану, синьо-жовті проведуть у Баку.

Збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.