Кваліфікації Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Литва – Україна

За результатами жеребкування синьо-жовті потрапили до групи H

З Литвою Україна зіграє 5 вересня

Свій перший поєдинок відбірного турніру Євро-2027 (U-21), проти Литви, який відбудеться 5 вересня, молодіжна збірна України проведе в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай стедіум». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Час початку матчу стане відомим пізніше.

За результатами жеребкування синьо-жовті потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Календар матчів групи Н у відборі Євро-2027 (U-21)

05.09.2025. Литва – Україна

09.09.2025. Литва – Угорщина

09.09.2025. Туреччина – Хорватія

10.10.2025. Україна – Угорщина

10.10.2025. Туреччина – Литва

14.10.2025. Хорватія – Україна

14.10.2025. Угорщина – Туреччина

13.11.2025. Хорватія – Литва

14.11.2025. Туреччина – Україна

18.11.2025. Литва – Туреччина

18.11.2025. Угорщина – Хорватія

27.03.2026. Україна – Литва

31.03.2026. Угорщина – Україна

31.03.2026. Хорватія – Туреччина

26.09.2026. Україна – Туреччина

26.09.2026. Хорватія – Угорщина

01.10.2026. Угорщина – Литва

02.10.2026. Україна – Хорватія

06.10.2026. Туреччина – Угорщина

06.10.2026. Литва – Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Євро-2027 (U-21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох – Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття пройде в Сербії, фінал – в Албанії. Додамо, що за підсумками Євро-2027 (U-21) визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри (матчі відбудуться 24-го та 31 липня).

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія).

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.