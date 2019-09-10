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    Зеленський особисто перервав футбольну кар’єру українського захисника

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    Зеленський та Федецький - Зеленський особисто перервав футбольну кар’єру українського захисника
    Зеленський та Федецький
    WN

    Артем Федецький розповів про пропозицію балотуватися в народні депутати

    Колишній захисник львівських «Карпат» та збірної України Артем Федецький розповів про пропозицію балотуватися в народні депутати. Володимир Зеленський особисто звернувся з нею до футболіста.

    «Я готовий був продовжувати футбольну кар’єру, у мене була чинна угода з «Карпатами». Також «Волинь» запрошувала. Та якось під час відпустки в Луцьку пролунав дзвінок, який багато змінив у житті. Телефонував особисто Володимир Зеленський, з яким ми знайомі більше восьми років. Він запросив у команду Зе. Поставив дві вимоги – бути чесним та порядним», - передає слова Федецького UA-Футбол.

    Федецький балотувався в народні депутати від партії Слуга народу по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.

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    Наразі футболіст не виключає поновлення професіональної кар’єри.

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