Зеленський особисто перервав футбольну кар’єру українського захисника



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Зеленський та Федецький WN

Артем Федецький розповів про пропозицію балотуватися в народні депутати

Колишній захисник львівських «Карпат» та збірної України Артем Федецький розповів про пропозицію балотуватися в народні депутати. Володимир Зеленський особисто звернувся з нею до футболіста.

«Я готовий був продовжувати футбольну кар’єру, у мене була чинна угода з «Карпатами». Також «Волинь» запрошувала. Та якось під час відпустки в Луцьку пролунав дзвінок, який багато змінив у житті. Телефонував особисто Володимир Зеленський, з яким ми знайомі більше восьми років. Він запросив у команду Зе. Поставив дві вимоги – бути чесним та порядним», - передає слова Федецького UA-Футбол.

Федецький балотувався в народні депутати від партії Слуга народу по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.

Наразі футболіст не виключає поновлення професіональної кар’єри.