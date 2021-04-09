Жалоба у Великобританії: усі футбольні матчі в Англії розпочнуться з хвилини мовчання

Клуби Прем’єр-ліги вшанують пам’ять поверлого на 100-му році життя принца Філіпа

Ігри 31-го туру англійської Прем'єр-ліги, які пройдуть в ці вихідні, почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про померлого принца Філіпа – дружині Королеви Єлизавети Другої.

Всі футболісти будуть грати з чорними нарукавними пов'язками.

Принцу Філіпу було 99 років – він всього два місяці не дожив до свого 100-річчя. Клуби АПЛ і сама ліга висловила співчуття королівської сім'ї.

«На знак поваги в зв'язку з кончиною принца Філіпа футбольний клуб «Ліверпуль» приспустить прапор клубу», – відзначили «червоні». «Всі в «Манчестер Юнайтед» засмучені смертю Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Ми висловлюємо співчуття Її Величності Королеві і королівської сім'ї в цей важкий час», – написав «МЮ».

Філіп і Королева Єлизавета прожили разом 74 роки й виховали чотирьох дітей. Цей шлюб вважається найдовшим в історії.

Свого часу очолював Міжнародну федерацію кінного спорту, відкривав Олімпійські ігри в Мельбурні. 1973 року був з візитом у Києві.