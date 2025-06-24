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Жіноча Ліга чемпіонів: українські клуби дізналися суперників у кваліфікації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча Ліга чемпіонів: українські клуби дізналися суперників у кваліфікації
У сезоні-2024/2025 удруге в історії Україну у жіночій Лізі чемпіонів представлятимуть дві команди

Стали відомі суперники «Ворскли» та «Металіста 1925»

Сьогодні, 24 червня, полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925» дізналися своїх суперників у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

24 червня відбулося жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. Цей етап відкриває новий сезон оновленого формату турніру, в якому змагатиметься 18 колективів. Дев’ять команд одразу отримають місце в груповому етапі: «Арсенал» (Англія), «Челсі» (Англія), «Ліон» (Франція), ПСЖ (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Вольфсбург» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Бенфіка» (Португалія), «Ювентус» (Італія). Ще дев'ять учасників приєднаються після третього раунду відбору.

У сезоні-2024/2025 удруге в історії Україну в цьому турнірі представлятимуть дві команди: полтавська «Ворскла» (стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів) та харківський «Металіст 1925» (стартує з другого раунду у Шляху представників ліг).

Волею жереба «Ворскла» на цьому етапі потрапила до групи 5, де її першим суперником у півфіналі стане переможець групи 6 першого раунду («Ланчхуті» (Грузія), «Мітровіца» (Косово), «Кліфтонвілл» (Північна Ірландія)). Матч відбудеться 27 серпня. У разі успіху у фіналі 30 серпня за путівку до другого етапу полтавки зійдуться з переможцем пари «Гінтра» (Литва) – «Фарул» (Румунія).

«Металіст 1925» у півфіналі групи 1 Шляху представників ліг 27 серпня зіграє зі шведським «Гаммарбю». У разі успіху 30 серпня у фіналі за путівку до третього етапу українки зійдуться з переможцем пари «Манчестер Юнайтед» (Англія) – ПСВ (Нідерланди).

Жіноча Ліга чемпіонів. Другий раунд

Шлях чемпіонів. Група 5

1/2 фіналу. 27.08.2025

«Ворскла» (Україна) – переможець групи 6 першого раунду

«Гінтра» (Литва) – «Фарул» (Румунія)

Фінал/матч за 3-тє місце. 30.08.2025

Шлях представників ліг. Група 1

1/2 фіналу. 27.08.2025

«Гаммарбю» (Швеція) – «Металіст 1925» (Україна)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – ПСВ (Нідерланди)

Фінал/матч за 3-тє місце. 30.08.2025

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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