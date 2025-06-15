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Україна – Фінляндія: де дивитися гру молодіжного чемпіонату Європи з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Фінляндія: де дивитися гру молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Поєдинки Євро-2025 (U-21) за участю України транслюватимуть наживо Megogo та Суспільне

Зустріч у Кошицях розпочнеться о 19:00 за київським часом

Сьогодні, 15 червня, у Словаччині молодіжна збірна України продовжить свій виступ на Євро-2025 (U-21) поєдинком проти Фінляндії. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч у Кошицях розпочнеться о 19:00 за київським часом. 

Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю молодіжної збірної України транслюватимуть наживо медіасервіс Megogo та Суспільне.

Megogo, що виграв тендер на трансляцію матчів Євро-2025 (U-21) в Україні, покаже всі матчі турніру на власній OTT-платформі. Ігри збірної України, а також окремі поєдинки за участю інших молодіжних команд, транслюватиме безкоштовний телеканал «Megogo Спорт» – у цифровому ефірі (Т2) та кабельних мережах.

Суспільне Мовлення покаже частину поєдинків турніру. Зокрема, на телеканалі «Перший» та на сайті Суспільне Спорт транслюватимуться всі три матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Перед кожним поєдинком збірної України та після нього на Суспільному працюватиме спеціальна студія.

Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21)

Воротарі: 1. Руслан Нещерет («Динамо» Київ), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), 3. Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), 14. Едуард Козік («Колос» Ковалівка), 15. Віталій Роман («Рух» Львів), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо» Київ), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос» Ковалівка).

Нападники: 10. Богдан В'юнник («Лехія», Польща), 11. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, 12 червня у словацькому місті Пряшів на «Татран Арена» молодіжна збірна України матчем проти Данії розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2025.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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