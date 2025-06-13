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Гра збірних «ДНР» та «Криму» завершилася масовою сутичкою (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гра збірних «ДНР» та «Криму» завершилася масовою сутичкою (відео)
На останніх хвилинах матчу між футболістами відбулася сутичка

Після бійки гравець «збірної ДНР» отримав «червону картку»

У четвер, 12 червня, у анексованому Сімферополі пройшов товариський матч з футболу між так званими «збірними» «Криму» та «Донецької Народної Республіки». Про це повідомляє «Главком».

На останніх хвилинах матчу між футболістами відбулася масова сутичка.

За підсумками бійки, гравець «збірної ДНР» отримав «червону картку», а сам футбольний матч завершився з рахунком 2-1 на користь «збірної Криму».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Крим «ДНР» Сімферополь

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