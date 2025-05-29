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Стало відомо, де пройде фінал Кубку України з футболу серед жінок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, де пройде фінал Кубку України з футболу серед жінок
Фінал Кубку України відбудеться в Рівному на стадіоні «Авангард».

Фінал Кубку України сезону-2024/2025 пройде 10 червня

Визначено арену фіналу 31-го розіграшу Кубку України з футболу серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком».

Фінал Кубку України сезону-2024/2025, в якому 10 червня зустрінуться харківський «Металіст 1925» та полтавська «Ворскла», відбудеться в Рівному на стадіоні «Авангард».

Початок поєдинку – о 16:00.

Нагадаємо, за підсумками півфіналів до вирішального матчу турніру дісталися «Ворскла» та «Металіст 1925».

Кубок України-2024/2025 серед жіночих команд. 1/2 фіналу

«Металіст 1925» (Харків) – «Колос» (Ковалівка) – 4:0 (2:0).

Голи: Шевчук (39), Апанащенко (45), Молодюк (52), Басанська (65).

«Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3 (0:1)

Голи: Талеб (44), Радіонова (50, 68).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Джерело
Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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