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Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету
Сьогодні, 3 серпня, о 18:30 збірна України зіграє проти Ірландії

Неймовірну гру провела Поліна Тупало, яка оформила дабл-дабл з 23 очок та 11 підбирань

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула впевнену перемогу над Великобританією з рахунком 74:53 на старті чемпіонату Європи у Дивізіоні В, який стартував в Угорщині. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту матчу дівчата вийшли неймовірно зарядженими і відпрацьовували на кожному квадратному метрі майданчика як в обороні, так і атаці. В результаті 24 набраних очка і виграш десятихвилинки 24:14. Варто зазначити, що британок тримали в грі їх точні дальні – 4/12 за першу десятихвилинку, тоді як двоочкових українки дозволили кинути лише тричі і один з них став влучним.

В другій чверті гра трішки вирівнялась, але Україна намагалась тримати ситуацію на майданчику під контролем і перед великою перервою збільшила свою перевагу до 15 очок. В третій чверті, яку збірна України знову провела на гарному рівні, підопічні Євгена Мурзіна вигравали +23.

В четвертій чверті Великобританія кинула всі сили на те, щоб врятувати гру і зуміла скоротити відставання до 12 очок, але українки справились з тиском, заспокоїли гру, повернувши собі перевагу +20 і довели матч до перемоги.

Неймовірну гру провела Поліна Тупало, яка оформила дабл-дабл з 23 очок та 11 підбирань, додавши до них 4 перехоплення. У Еліни Синякової 15 очок.

Сьогодні, 3 серпня, о 18:30 збірна України зіграє проти Ірландії. Перемога гарантує українкам перше місце в групі, але і така впевнена перемога над Великобританією – вагомий крок до виходу в наступний раунд.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В

Мішкольц, Угорщина

Україна – Великобританія 53:74 (14:24, 10:15, 14:19, 15:16)

Україна: Тинщук 7, Тиха 9, Тупало 23 + 11 підбирань + 4 перехоплення, Петришак 0, Шахватова 4 – старт; Синякова 15, Куценко 8, Лавринець 4 + 4 передачі, Черниш 2, Виповська 2, Шошоя 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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