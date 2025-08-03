Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету

Неймовірну гру провела Поліна Тупало, яка оформила дабл-дабл з 23 очок та 11 підбирань

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула впевнену перемогу над Великобританією з рахунком 74:53 на старті чемпіонату Європи у Дивізіоні В, який стартував в Угорщині. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту матчу дівчата вийшли неймовірно зарядженими і відпрацьовували на кожному квадратному метрі майданчика як в обороні, так і атаці. В результаті 24 набраних очка і виграш десятихвилинки 24:14. Варто зазначити, що британок тримали в грі їх точні дальні – 4/12 за першу десятихвилинку, тоді як двоочкових українки дозволили кинути лише тричі і один з них став влучним.

В другій чверті гра трішки вирівнялась, але Україна намагалась тримати ситуацію на майданчику під контролем і перед великою перервою збільшила свою перевагу до 15 очок. В третій чверті, яку збірна України знову провела на гарному рівні, підопічні Євгена Мурзіна вигравали +23.

В четвертій чверті Великобританія кинула всі сили на те, щоб врятувати гру і зуміла скоротити відставання до 12 очок, але українки справились з тиском, заспокоїли гру, повернувши собі перевагу +20 і довели матч до перемоги.

Неймовірну гру провела Поліна Тупало, яка оформила дабл-дабл з 23 очок та 11 підбирань, додавши до них 4 перехоплення. У Еліни Синякової 15 очок.

Сьогодні, 3 серпня, о 18:30 збірна України зіграє проти Ірландії. Перемога гарантує українкам перше місце в групі, але і така впевнена перемога над Великобританією – вагомий крок до виходу в наступний раунд.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В

Мішкольц, Угорщина

Україна – Великобританія 53:74 (14:24, 10:15, 14:19, 15:16)

Україна: Тинщук 7, Тиха 9, Тупало 23 + 11 підбирань + 4 перехоплення, Петришак 0, Шахватова 4 – старт; Синякова 15, Куценко 8, Лавринець 4 + 4 передачі, Черниш 2, Виповська 2, Шошоя 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс