Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)

Алісія Турнебіз вразила вболівальників баскетболу

Баскетболістка молодіжної збірної Франції Алісія Турнебіз забила ефектний данк під час матчу за третє місце Євробаскету U18. Про це повідомляє «Главком».

У грі проти Бельгії Алісія перехопила м'яч ще на своїй половині майданчика, після чого першою дісталася до кошика суперниць та забила ефектний данк двома руками.

У підсумку, збірна Франції перемогла Бельгію з рахунком 72:47. Турнебіз набрала 19 очок, а також здійснила 12 підбирань, віддала три результативні передачі та зробила два блок-шоти.

Чемпіоном Євробаскету стала збірна Іспанії, яка перемогла у фіналі фінок (81:72).

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1