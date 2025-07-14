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Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)
У грі проти Бельгії Алісія забила ефектний данк двома руками
фото: ФІБА

Алісія Турнебіз вразила вболівальників баскетболу

Баскетболістка молодіжної збірної Франції Алісія Турнебіз забила ефектний данк під час матчу за третє місце Євробаскету U18. Про це повідомляє «Главком».

У грі проти Бельгії Алісія перехопила м'яч ще на своїй половині майданчика, після чого першою дісталася до кошика суперниць та забила ефектний данк двома руками.

У підсумку, збірна Франції перемогла Бельгію з рахунком 72:47. Турнебіз набрала 19 очок, а також здійснила 12 підбирань, віддала три результативні передачі та зробила два блок-шоти.

Чемпіоном Євробаскету стала збірна Іспанії, яка перемогла у фіналі фінок (81:72).

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол

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