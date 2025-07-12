Україна в напруженій грі поступилась Німеччині на старті чемпіонату Європи U-20
Найкращими в складі нашої команди стали Єгор Сушкін та Данііл Сипало
Чоловіча збірна України зазнала поразки в першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У стартовій грі турніру команда Валерія Плеханова в напруженому клатчі поступилась збірній Німеччині.
Суперники провели рівну першу половину, обмінявшись виграними чвертями – як результат рівний рахунок 29:29 після 20 хвилин матчу. Гра залишалася рівною і після великої перерви, але Німеччині вдавалося утримувати лідерство. Україна знову скоротила відставання і зрівняла рахунок вже наприкінці гри. За 8 секунд до кінця основного часу за рівного рахунку Кличко заробив фол на Фалькенталі, який реалізував два переможних штрафних. Колаволе міг перевести гру овертайм, але обидві свої спроби з лінії за дві секунди до сирени не забив.
Збірна України набрала більше за суперника очок в фарбі (40 – 34) та на 9 очок більше ніж у суперника набрали гравці лави запасних. Програла наша команда підбирання в нападі (12 – 7 на користь німців). Також важливим показником стали штрафні: Німеччина реалізувала 11 з 17 кидків з лінії, в той час як українська збірна виконала за матч лише 5 спроб, забивши одну з них.
Найкращими в складі нашої команди стали капітан Єгор Сушкін, у якого 19 очок та 5 передач (РЕ 21), а також Данііл Сипало, який до 12 очок додав 6 підбирань, 3 блок-шота та 3 перехоплення (РЕ 19).
В іншому матчі нашої групи збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 68:64. Саме проти бельгійців збірна України зіграє в другому матчі групового раунду, який відбудеться в неділю, 13 липня, о 20:30.
Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А
Іракліон, Греція. Група В
Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)
Україна: Сушкін 19 + 5 передач, Сипало 12 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота, Йяму 6, Колаволе 2, Лохманчук 0 — старт, Романиця 9, Кличко 6, Бутко 6, Упир 2, Ліщина 0, Кузнецов 0
14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс