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Україна в напруженій грі поступилась Німеччині на старті чемпіонату Європи U-20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна в напруженій грі поступилась Німеччині на старті чемпіонату Європи U-20
Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Найкращими в складі нашої команди стали Єгор Сушкін та Данііл Сипало

Чоловіча збірна України зазнала поразки в першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартовій грі турніру команда Валерія Плеханова в напруженому клатчі поступилась збірній Німеччині.

Суперники провели рівну першу половину, обмінявшись виграними чвертями – як результат рівний рахунок 29:29 після 20 хвилин матчу. Гра залишалася рівною і після великої перерви, але Німеччині вдавалося утримувати лідерство. Україна знову скоротила відставання і зрівняла рахунок вже наприкінці гри. За 8 секунд до кінця основного часу за рівного рахунку Кличко заробив фол на Фалькенталі, який реалізував два переможних штрафних. Колаволе міг перевести гру овертайм, але обидві свої спроби з лінії за дві секунди до сирени не забив.

Збірна України набрала більше за суперника очок в фарбі (40 – 34) та на 9 очок більше ніж у суперника набрали гравці лави запасних. Програла наша команда підбирання в нападі (12 – 7 на користь німців). Також важливим показником стали штрафні: Німеччина реалізувала 11 з 17 кидків з лінії, в той час як українська збірна виконала за матч лише 5 спроб, забивши одну з них.

Найкращими в складі нашої команди стали капітан Єгор Сушкін, у якого 19 очок та 5 передач (РЕ 21), а також Данііл Сипало, який до 12 очок додав 6 підбирань, 3 блок-шота та 3 перехоплення (РЕ 19).

В іншому матчі нашої групи збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 68:64. Саме проти бельгійців збірна України зіграє в другому матчі групового раунду, який відбудеться в неділю, 13 липня, о 20:30.

Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А

Іракліон, Греція. Група В

Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Україна: Сушкін 19 + 5 передач, Сипало 12 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота, Йяму 6, Колаволе 2, Лохманчук 0 — старт, Романиця 9, Кличко 6, Бутко 6, Упир 2, Ліщина 0, Кузнецов 0

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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