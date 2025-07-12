Україна в напруженій грі поступилась Німеччині на старті чемпіонату Європи U-20

Найкращими в складі нашої команди стали Єгор Сушкін та Данііл Сипало

Чоловіча збірна України зазнала поразки в першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартовій грі турніру команда Валерія Плеханова в напруженому клатчі поступилась збірній Німеччині.

Суперники провели рівну першу половину, обмінявшись виграними чвертями – як результат рівний рахунок 29:29 після 20 хвилин матчу. Гра залишалася рівною і після великої перерви, але Німеччині вдавалося утримувати лідерство. Україна знову скоротила відставання і зрівняла рахунок вже наприкінці гри. За 8 секунд до кінця основного часу за рівного рахунку Кличко заробив фол на Фалькенталі, який реалізував два переможних штрафних. Колаволе міг перевести гру овертайм, але обидві свої спроби з лінії за дві секунди до сирени не забив.

Збірна України набрала більше за суперника очок в фарбі (40 – 34) та на 9 очок більше ніж у суперника набрали гравці лави запасних. Програла наша команда підбирання в нападі (12 – 7 на користь німців). Також важливим показником стали штрафні: Німеччина реалізувала 11 з 17 кидків з лінії, в той час як українська збірна виконала за матч лише 5 спроб, забивши одну з них.

Найкращими в складі нашої команди стали капітан Єгор Сушкін, у якого 19 очок та 5 передач (РЕ 21), а також Данііл Сипало, який до 12 очок додав 6 підбирань, 3 блок-шота та 3 перехоплення (РЕ 19).

В іншому матчі нашої групи збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 68:64. Саме проти бельгійців збірна України зіграє в другому матчі групового раунду, який відбудеться в неділю, 13 липня, о 20:30.

Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А

Іракліон, Греція. Група В

Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Україна: Сушкін 19 + 5 передач, Сипало 12 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота, Йяму 6, Колаволе 2, Лохманчук 0 — старт, Романиця 9, Кличко 6, Бутко 6, Упир 2, Ліщина 0, Кузнецов 0

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс