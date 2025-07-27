Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
У другому матчі групового етапу підопічні Забірченка здобули непросту перемогу над Азербайджаном
Юнацька чоловіча збірна України U-18 здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, який проходить в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Забірченка здобули непросту перемогу над Азербайджаном 71:67.
Перша половина матчу вийшла рівною – команди по черзі виходили вперед, але більше 6 очок переваги ні в кого не було. На велику перерву команди пішли за переваги Азербайджану +4.
В третій чверті суперникам вдався ривок, завдяки якому вони повели +12 і попри намагання наших хлопців, така перевага Азербайджану залишилась перед останньою десятихвилинкою.
А там вже на старті Україна зробила ривок 14:2 і зрівняла рахунок. Щоправда, Азербайджан вирівняв гру – нервова кінцівка нікому не принесла перемогу і матч перейшов в овертайм. В додатковій п'ятихвилинці українці дожали свого суперника, здобувши непросту перемогу.
В складі збірної України відзначимо Іллю Гогуленко, який набрав 17 очок, зібрав 10 підбирань і віддав 6 передач. Стефан Зігельшіффер набрав 16 очок, а Владислав Сіннік оформив дабл-дабл з 13 очок та 13 підбирань, більшість з яких були в четвертій чверті та овертаймі.
27 липня, о 18:00 Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії, яка теж виграла один з двох матчів на турнірі.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Міовені, Румунія. Група В
Україна – Азербайджан 71:67 ОТ (10:14, 12:12, 16:24, 23:11, 10:6)
Україна: Змієвський 5, Гогуленко 17 + 10 підбирань + 6 передач, Леськів 4 + 5 підбирань, Шепель 0, Сіннік 13 + 13 підбирань – старт; Зігельшіффер 16 + 5 підбирань, Житеньов 10 + 7 підбирань, Білоус 4, Трофімов 4 + 5 підбирань, Третяк 0, Рижков 0, Манець 0.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс