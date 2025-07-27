Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

27 липня Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії

У другому матчі групового етапу підопічні Забірченка здобули непросту перемогу над Азербайджаном

Юнацька чоловіча збірна України U-18 здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, який проходить в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Забірченка здобули непросту перемогу над Азербайджаном 71:67.

Перша половина матчу вийшла рівною – команди по черзі виходили вперед, але більше 6 очок переваги ні в кого не було. На велику перерву команди пішли за переваги Азербайджану +4.

В третій чверті суперникам вдався ривок, завдяки якому вони повели +12 і попри намагання наших хлопців, така перевага Азербайджану залишилась перед останньою десятихвилинкою.

А там вже на старті Україна зробила ривок 14:2 і зрівняла рахунок. Щоправда, Азербайджан вирівняв гру – нервова кінцівка нікому не принесла перемогу і матч перейшов в овертайм. В додатковій п'ятихвилинці українці дожали свого суперника, здобувши непросту перемогу.

В складі збірної України відзначимо Іллю Гогуленко, який набрав 17 очок, зібрав 10 підбирань і віддав 6 передач. Стефан Зігельшіффер набрав 16 очок, а Владислав Сіннік оформив дабл-дабл з 13 очок та 13 підбирань, більшість з яких були в четвертій чверті та овертаймі.

27 липня, о 18:00 Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії, яка теж виграла один з двох матчів на турнірі.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Міовені, Румунія. Група В

Україна – Азербайджан 71:67 ОТ (10:14, 12:12, 16:24, 23:11, 10:6)

Україна: Змієвський 5, Гогуленко 17 + 10 підбирань + 6 передач, Леськів 4 + 5 підбирань, Шепель 0, Сіннік 13 + 13 підбирань – старт; Зігельшіффер 16 + 5 підбирань, Житеньов 10 + 7 підбирань, Білоус 4, Трофімов 4 + 5 підбирань, Третяк 0, Рижков 0, Манець 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс