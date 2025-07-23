Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи з баскетболу
До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В
Вже у пʼятницю, 25 липня, чоловіча збірна України U-18 зіграє свій стартовий матч групового раунду на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, в рамках якого суперником нашої команди стане збірна Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Також в групі В суперниками України стануть збірні Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії.
Наша команда вже прибула до Румунії, до вашої уваги фінальний склад збірної України на європейську першість:
- Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
- Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
- Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)
- Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)
- Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)
- Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)
- Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)
- Андрій Трофимов, Šiaulių KA „Saulė“ I - ŠSG, Литва (перший тренер Євген Найден)
- Денис Житеньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)
- Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)
- Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)
- Головний тренер – Дмитро Забірченко
- Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус
Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які розділені на чотири групи. По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи В зіграють в 1/4 фіналу з командами групи А). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця, а решта команд визначатимуть володарів 17-22 підсумкових місць.
До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.
Збірна України U-18. Розклад матчів
П’ятниця, 25 липня. Пітешті
18:00 Данія – Україна
Субота, 26 липня. Міовені
20:30 Україна – Азербайджан
Неділя, 27 липня. Пітешті
18:00 Україна – Румунія
Вівторок, 29 липня. Міовені
13:00 Грузія – Україна
Середа, 30 липня. Міовені
20:30 Україна – Португалія
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс