Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи з баскетболу

У групі В суперниками України стануть збірні Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В

Вже у пʼятницю, 25 липня, чоловіча збірна України U-18 зіграє свій стартовий матч групового раунду на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, в рамках якого суперником нашої команди стане збірна Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Також в групі В суперниками України стануть збірні Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії.

Наша команда вже прибула до Румунії, до вашої уваги фінальний склад збірної України на європейську першість:

Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)

Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)

Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)

Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)

Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)

Андрій Трофимов, Šiaulių KA „Saulė“ I - ŠSG, Литва (перший тренер Євген Найден)

Денис Житеньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)

Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)

Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)

Головний тренер – Дмитро Забірченко

Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус

Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які розділені на чотири групи. По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи В зіграють в 1/4 фіналу з командами групи А). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця, а решта команд визначатимуть володарів 17-22 підсумкових місць.

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Збірна України U-18. Розклад матчів

П’ятниця, 25 липня. Пітешті

18:00 Данія – Україна

Субота, 26 липня. Міовені

20:30 Україна – Азербайджан

Неділя, 27 липня. Пітешті

18:00 Україна – Румунія

Вівторок, 29 липня. Міовені

13:00 Грузія – Україна

Середа, 30 липня. Міовені

20:30 Україна – Португалія

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс