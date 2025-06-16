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Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
«Ворскла» та «Металіст 1925» виступатимуть у Лізі чемпіонів УЄФА

Уперше в історії Україну в жіночих єврокубках представлятимуть одразу три клуби

Жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 відбудеться 24 червня. Із нього й стартуватиме наступна єврокубкова кампанія, повідомляє «Главком».

Уперше в історії Україну в жіночих єврокубках представлятимуть одразу три клуби. Чемпіон («Ворскла») та срібний призер національного чемпіонату («Металіст 1925») виступатимуть у Лізі чемпіонів, розпочавши свій шлях із другого раунду відбору, матчі якого заплановані на 27-ме та 30 серпня, у різних гілках (для чемпіонів та представників ліг).

Етап проходитиме у форматі мінітурнірів (півфінали, фінал і матч за третє місце), склад груп має визначитися 24 червня. Для потрапляння до групового турніру ЛЧ потрібно буде, окрім другого, пройти ще й третій кваліфікаційний раунд (плей-оф).

Третя команда України («Колос») візьме участь у новоствореному турнірі – Кубку Європи. Він проходитиме в шість етапів: два кваліфікаційні раунди, 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали та фінал, що складатиметься з двох матчів.

Наш клуб стартуватиме з першої кваліфікації, жеребкування якої заплановано на 31 серпня, а матчі — на 10/11 та 17/18 вересня. У теорії до Кубку Європи можуть перебратися українські делегати в Лізі чемпіонів, якщо вилетять у третій кваліфікації або посядуть друге-третє місця у другій.

Нагадаємо, яоловіча збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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