Підсанкційний російський олігарх опублікував фото з футболістом-зрадником Тимощуком

Анатолій Тимощук сфотографувався з Романом Ротенбергом

Підсанкційний російський олігарх Роман Ротенберг опублікував фото з футболістом-зрадником Анатолієм Тимощуком та колишнім півзахисником клубу «Зеніт» Владиславом Радимовим. Про це повідомляє «Главком».

«З дитинства за «Зеніт»!», – підписав фото Роман Ротенберг, який також є головним тренером хокейного клубу СКА.

Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії за підтримку політики російського диктатора Володимира Путіна, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, колишньому капітанові збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ. 21 вересня минулого року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.