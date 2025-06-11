Подавився вареником. Пішов з життя головний інвестор польського футбольного клубу

Томас Кокосинський був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку

4 червня Томас Кокосинський поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів

Головний інвестор краківського футбольного клубу «Вісла» Томас Кокосинський помер, подавившись вареником в одному з ресторанів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на wiadomosci.radiozet.pl.

За інформацією видання, бізнесмен прибув до Польщі з наміром завершити купівлю міноритарного пакету акцій «Вісли» вартістю $5 мільйонів. 4 червня за вечерею чоловік поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів.

Повідомляється, що він був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку.

У вівторок, 10 червня, інвестор помер, його було відключено від апарату ШВЛ через незворотні порушення функцій мозку.

Кокосинський з 2010 року був президентом компанії Metalogic Industries, яка спеціалізується на металообробці.

Нагадаємо, після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький.

«Іван Іванович був не просто тренером – він був Вчителем із великої літери. Саме він відкрив для багатьох хлопців дорогу у великий футбол, заклавши в них головне: не лише техніку гри, а й людяність, характер, гідність. Його серце завжди було з юними талантами, його слово – чесним і мудрим, а погляд – уважним до кожного. Для мене він був одним із перших тренерів. Людиною, яка навчила не здаватися, боротися й любити гру. Спочивайте з миром, Іване Івановичу. Дякуємо за все», – написав Сирота.