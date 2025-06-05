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Клубний чемпіонат світу з футболу: розклад трансляцій матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клубний чемпіонат світу з футболу: розклад трансляцій матчів
На клубному чемпіонаті світу братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп

Суспільне Спорт транслюватиме матчі клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Вперше змагання пройдуть у новому форматі з 15 червня до 13 липня у США на стадіонах, де уже в 2026 році відбуватиметься чемпіонат світу серед збірних команд.

На клубному чемпіонаті світу-2025 братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп. Серед учасників клубного мундіалю — «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка», за яку виступає Анатолій Трубін, а також ФК «Лос-Анджелес» Артема Смолякова, який отримав право зіграти на турнірі завдяки перемозі у плей-оф.

Результати жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

  • Група А: »Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі (США)
  • Група В: ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США)
  • Група С: »Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія), «Бока Жуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Група D: »Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія), «Лос-Анджелес» (США), «Есперанс» (Туніс)
  • Група E: »Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Група F: »Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Група G: »Ман Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ)
  • Група H: »Реал» Мадрид (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика)

За підсумками групового етапу у плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Плей-оф клубного чемпіонату світу з футболу закінчиться фінальним матчем, який відбудеться 13 липня.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Зокрема, на Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться 25 поєдинків групової стадії, а також усі матчі плейоф, включно з фіналом.

Розклад клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Груповий етап

  • Неділя, 15 червня, 03:00. «Інтер» Маямі (США) – «Аль-Ахлі» (Єгипет)
  • Неділя, 15 червня, 19:00. «Баварія» (Німеччина) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Неділя, 15 червня, 22:00. ПСЖ (Франція) – «Атлетіко» (Іспанія)
  • Понеділок, 16 червня, 22:00. «Челсі» (Англія) – «Лос-Анджелес» (США)
  • Вівторок, 17 червня, 01:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Вівторок, 17 червня, 19:00. «Флуміненсе» (Бразилія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
  • Вівторок, 17 червня, 22:00. «Рівер Плейт» (Аргентина) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Середа, 18 червня, 19:00. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Відад» (Марокко)
  • Середа, 18 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Аль Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • Четвер, 19 червня, 22:00. «Порту» (Португалія) – «Інтер» Маямі (США)
  • П'ятниця, 20 червня, 04:00. ПСЖ (Франція) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • П'ятниця, 20 червня, 19:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
  • Субота, 21 червня, 04:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)
  • Субота, 21 червня, 19:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)
  • Субота, 21 червня, 22:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)
  • Неділя, 22 червня, 19:00. «Ювентус» (Італія) – «Відад» (Марокко)
  • Неділя, 22 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Пачука» (Мексика)
  • Понеділок, 23 червня, 22:00. «Атлетіко» (Іспанія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 04:00. «Інтер» Маямі (США) – «Палмейрас» (Бразилія)
  • Вівторок, 24 червня, 22:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія)
  • Середа, 25 червня, 04:00. «Челсі» (Англія) – «Есперанс» (Туніс)
  • Середа, 25 червня, 22:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Ульсан» (Республіка Корея)
  • Четвер, 26 червня, 04:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина)
  • Четвер, 26 червня, 22:00. «Ювентус» (Італія) – «Манчестер Сіті» (Англія)
  • П'ятниця, 27 червня, 04:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія)

Плей-оф

  • Субота, 28 червня, 19:00. 1/8 фіналу №1
  • Субота, 28 червня, 23:00. 1/8 фіналу №2
  • Неділя, 29 червня, 19:00. 1/8 фіналу №3
  • Неділя, 29 червня, 23:00. 1/8 фіналу №4
  • Понеділок, 30 червня, 22:00. 1/8 фіналу №5
  • Вівторок, 1 липня, 04:00. 1/8 фіналу №6
  • Вівторок, 1 липня, 22:00. 1/8 фіналу №7
  • Середа, 2 липня, 04:00. 1/8 фіналу №8
  • П'ятниця, 4 липня, 22:00. Чвертьфінал №1
  • Субота, 5 липня, 04:00. Чвертьфінал №2
  • Субота, 5 липня, 19:00. Чвертьфінал №3
  • Субота, 5 липня, 23:00. Чвертьфінал №4
  • Вівторок, 8 липня, 22:00. Півфінал №1
  • Середа, 9 липня, 22:00. Півфінал №2
  • Неділя, 13 липня, 22:00. Фінал

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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