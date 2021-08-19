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    Журналіст потрапив під фонтан води, але зумів завершити репортаж (відео)

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    Журналіст потрапив під фонтан води, але зумів завершити репортаж (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Знімальна група невдало вибрала місце біля футбольного поля для прямого ефіру

    Курйозний епізод трапився зі знімальною групою телеканалу BeINSports. Перед початком матчу чемпіонату Туреччини між «Адана Демірспор» і «Фенербахче» журналіст Мерт Юкшуктепе забув, що перед грою газон звичайно поливають, і потрапив під фонтан води.

    Проте наче нічого й не трапилося репортер продовжував вести прямий етер.

    Примітно, що від води не постраждала знімальна техніка. Мікрофон і камера, через епідемію коронавурусу, були обгорнуті в пластик, тому Юкшуктепе зміг завершити репортаж.

    Як ми раніше повідомляли, в чемпіонаті Туреччини побилися два гравці однієї команди – «Галатасарая». Тепер одному з них, бразильцю Маркану, загрожує тривала дискваліфікація.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Журналіст потрапив під фонтан води, але зумів завершити репортаж (відео)