Журналіст потрапив під фонтан води, але зумів завершити репортаж (відео)
Знімальна група невдало вибрала місце біля футбольного поля для прямого ефіру
Курйозний епізод трапився зі знімальною групою телеканалу BeINSports. Перед початком матчу чемпіонату Туреччини між «Адана Демірспор» і «Фенербахче» журналіст Мерт Юкшуктепе забув, що перед грою газон звичайно поливають, і потрапив під фонтан води.
Проте наче нічого й не трапилося репортер продовжував вести прямий етер.
Примітно, що від води не постраждала знімальна техніка. Мікрофон і камера, через епідемію коронавурусу, були обгорнуті в пластик, тому Юкшуктепе зміг завершити репортаж.
Як ми раніше повідомляли, в чемпіонаті Туреччини побилися два гравці однієї команди – «Галатасарая». Тепер одному з них, бразильцю Маркану, загрожує тривала дискваліфікація.
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