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    УЄФА представив трійку найкращих гравців сезону

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    Канте і Жоржіньо - конкуренти в боротьбі за звання найкращого футболіста сезону - УЄФА представив трійку найкращих гравців сезону
    Канте і Жоржіньо - конкуренти в боротьбі за звання найкращого футболіста сезону
    Фото з відкритих джерел

    На здобуття престижної нагороди претендують Де Брюйне, Канте і Жоржіньо

    За тиждень до оголошення імені найкращого футболіста минулого сезону УЄФА оприлюдним прізвища трьох номінантів на це звання. До обраних увійшли півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне, а також гравці «Челсі» Н'Голо Канте і Жоржіньо.

    Минулого сезону Де Брюйне разом зі своєю командою дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі турніру «Ман Сіті» поступився «Челсі» (0:1). Відзначимо, що Жоржіньо також став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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    Переможці будуть оголошені 26 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке пройде в Туреччині.

    В груповому турнірі Ліги чемпіонів зіграє київське «Динамо». «Шахтарю», аби потрапити до обраних, треба пройти в плей-оф турніру «Монако». Перша гра між суперниками у Франції завершилася перемогою «гірників» – 1:0. Гра-відповідь пройде в Харкові 25 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жоржіньо Кевін Де Брюйне Нґоло Канте
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    УЄФА представив трійку найкращих гравців сезону