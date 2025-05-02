Президент «Інгульця» Поворознюк оштрафований на 200 тис. грн за сексистські висловлювання

Президент «Інгульця» має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі

Поворознюк стверджував, що «з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати»

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав президента «Інгульця» Олександра Поворознюка за сексистські висловлювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Зазначається, що Поворознюк оштрафований на 200 тисяч гривень за сексистський характер його висловлювань про жіночий футбол.

Також президент «Інгульця» має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі.

Як повідомлялося, гравчині жіночої збірній України з футболу засудили слова президента «Інгульця» Олександра Поворознюка, який заявив, що «з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати».

«Вважаємо неприйнятними слова президента «Інгульця» Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх», – йдеться в Instagram жіночої збірної України з футболу.

Також гравчині збірної України у своїх соціальних мережах зробили дописи з цією заявою.

Нагадаєм, Поворознюк заявив, що не розуміє жіночого футболу.

«Крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка», – сказав президент «Інгульця».