«Зоря» перемогла «Олімпік» і наблизилася до «Шахтаря»

Команда Віктора Скрипника відрвалася від переслідувачів у турнірній таблиці

Луганська «Зоря» скористалася осічками конкурентів в боротьбі за бронзові нагороди чемпіонату України з футболу. В матчі 23 туру проти «Олімпіка» команда Віктора Скрипника володіла ініціативою, проте схилити шальки терезів на свою користь змогла лише ближче до завершення зустрічі. Спочатку суперники обмінялися голами з пенальті: за господарів забив Юрченко, за гостей Каргбо. А за 20 хвилин до фінального свистка «Зорю» вивів уперед Захедітабар, якому вдався удар з лінії штрафного, – 2:1.

«Олімпік» у весінній частині змагань здобув одне очко і стоїть на виліт до першої ліги. Вын разом з «Минаєм» ділить останню сходинку в турнірній таблиці.

Вчора «Десна» поступилася «Львову» – 0:1, а «Ворскла» була розгромлена «Колосом» – 3:0.

«Динамо» і «Шахтар» свої матчі туру з, відповідно, «Інгульцем» та «Олександрією», розпочнуть о 17:00.

Власник «Інгульця» Олександр Поворознюк, нагадаємо, на нижні ледве не загинув: граната розірвалася на столі, поруч з яким він сидів.

Положення лідерів: «Динамо» – 55 очок, «Шахтар» – 45, «Зоря» – 41, «Колос», «Ворскла» – 37, «Десна» – 36.