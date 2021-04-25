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    «Зоря» перемогла «Олімпік» і наблизилася до «Шахтаря»

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    Луганський клуб йде за медалями чемпіонату - «Зоря» перемогла «Олімпік» і наблизилася до «Шахтаря»
    Луганський клуб йде за медалями чемпіонату
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника відрвалася від переслідувачів у турнірній таблиці

    Луганська «Зоря» скористалася осічками конкурентів в боротьбі за бронзові нагороди чемпіонату України з футболу. В матчі 23 туру проти «Олімпіка» команда Віктора Скрипника володіла ініціативою, проте схилити шальки терезів на свою користь змогла лише ближче до завершення зустрічі. Спочатку суперники обмінялися голами з пенальті: за господарів забив Юрченко, за гостей Каргбо. А за 20 хвилин до фінального свистка «Зорю» вивів уперед Захедітабар, якому вдався удар з лінії штрафного, – 2:1.

    «Олімпік» у весінній частині змагань здобув одне очко і стоїть на виліт до першої ліги. Вын разом з «Минаєм» ділить останню сходинку в турнірній таблиці.

    Вчора «Десна» поступилася «Львову» – 0:1, а «Ворскла» була розгромлена «Колосом» – 3:0.

    «Динамо» і «Шахтар» свої матчі туру з, відповідно, «Інгульцем» та «Олександрією», розпочнуть о 17:00.

    Власник «Інгульця» Олександр Поворознюк, нагадаємо, на нижні ледве не загинув: граната розірвалася на столі, поруч з яким він сидів.

    Положення лідерів: «Динамо» – 55 очок, «Шахтар» – 45, «Зоря» – 41, «Колос», «Ворскла» – 37, «Десна» – 36.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік ФК «Зоря»
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