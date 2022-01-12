В жіночому біатлоні напередодні Олімпіади засяяла нова зірка

Ельвіра Еберг біжить швидше за лідера Кубку світу

Шведська біатлоністка Ельвіра Еберг, яка лише в цьому сезоні отримала стабільне місце в складі збірної, напередодні Олімпіади в Пекіні демонструє феноменальну швидкість. У Рупольдингу, де стартував шостий етап Кубку світу, 22-річна спортсменка в спринті випередила лідера особистого заліку норвежку Марте Олсбю Ройселанд на 21 секунду! Якщо їй вдасться втримати форму до зимових Ігор, то вона попсує нерви багатьом визнаним лідерам.

Відзначимо також Доротею Вірер. Лідер збірної Італії довго входила в сезон, але за три тижні до Ігор довела, що вся її підготовка була націлена саме на олімпійські старти. На фінішному колі вона змогла викинути з трійки призерів третю в світовому рейтингу білоруску Дінару Алімбекову. Додамо, що всі перераховані біатлоністки відстріляли «чисто».

Щодо українок, то вони визначали, хто не потрапить до олімпійської збірної. Місця вже заброньовані за Юлією Джимою, яка сьогодні показала 37-й результат – найкращий серед українок, Оленою Білосюк (готується окремо), Дариною Блашко (з однією хибою стала в спринті 82-ю) та на 99 відсотків Валентиною Семеренко (показала 47-й результат). Останнє, п’яте місце в збірній, займе або Ірина Петренко, або Анастасія Меркушина. Сьогодні кращою була Ірина, яка, відстрілявшись на «0», посіла 41 місце. Анастасія, в свою чергу, фінішувала 88-ю.

Результати спринту в Рупольдингу.

1. Ельвіра Еберг (0 хиб), 2. Марте Ройселанд - +21,6 (0), Доротея Вірер - + 29,7 (0)... 37. Юлія Джима - +1:45,8 (1)... 41. Ірина Петренко - +1:56,5 (0)... 47 Валя Семеренко - +2:03,9 (1)... 82. Дарина Блашко - +2:59,0 (1)... 88. Анастасія Меркушина - +3:09,4 (2).