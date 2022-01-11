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    Колишня дівчина динамівця Попова виходить заміж за гравця «Шахтаря»

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    Юхим Конопля і Анастасія Гладун - Колишня дівчина динамівця Попова виходить заміж за гравця «Шахтаря»
    Юхим Конопля і Анастасія Гладун
    фото: скріншот

    Юхим Конопля вирішив розпрощатися з холостяцьким життям

    Ще один футболіст вирішив, що час одружуватися. Захисник «Шахтаря» і кандидат до національної збірної України Юхим Конопля зробив пропозицію своїй дівчині – Анастасії Гладун. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

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    Допис, поширений Anastasia (@_gladunanastasia_)

    Примітно, що раніше вона зустрічалася з динамівцем Денисом Поповим, який нещодавно сам справив весілля.

    Раніше, нагадаємо, вирішив одружитися динамівець Віктор Циганков. А Ольга Харлан розповіла, чому, навпаки, розлучилася зі своїм чоловіком.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Денис Попов Юхим Конопля
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    Колишня дівчина динамівця Попова виходить заміж за гравця «Шахтаря»