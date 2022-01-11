Колишня дівчина динамівця Попова виходить заміж за гравця «Шахтаря»

Юхим Конопля вирішив розпрощатися з холостяцьким життям

Ще один футболіст вирішив, що час одружуватися. Захисник «Шахтаря» і кандидат до національної збірної України Юхим Конопля зробив пропозицію своїй дівчині – Анастасії Гладун. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

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Примітно, що раніше вона зустрічалася з динамівцем Денисом Поповим, який нещодавно сам справив весілля.

Раніше, нагадаємо, вирішив одружитися динамівець Віктор Циганков. А Ольга Харлан розповіла, чому, навпаки, розлучилася зі своїм чоловіком.