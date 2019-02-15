Змавпувавши сербів: фанати «Олімпіакоса» вивісили на грі з «Динамо» російський прапор (фото)



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Трибуни «Ґеорґіос Караїскакіс» завжди непривітні до гостей. А в українському випадку - особливо Twitter ФК «Олімпіакос»

Ультрас пірейського клубу родичаються з іншими «червоно-білими»

Під час гри 1/16 фіналу Ліги Європи «Олімпіакос» - «Динамо» в Піреї ультрас грецького клубу повісили на власному секторі російський стяг.

Дрібні витівки пірейських фанатів. Фото з соцмереж

У принципі, дивуватися цьому не варто, бо головне фанатське угруповання «Олімпіакоса» з назвою «Gate 7» родичається з іншими «червоно-білими» - російським «Спартаком» з Москви і белградською «Црвеною Звездою». Як відомо, ультрас «Динамо» і «Спартака» є найбільшими ворогами ще з союзних часів.

Щоб переконатися, що вчорашній грецький прояв братніх почуттів - дрібні витівки, достатньо перегляднути невеличке відео нижче. То запис із баскетбольного єврокубкового матчу в Белграді між «Црвеною Звездою» і київським «Будівельником». Відео зроблене у березні 2014 року.

2014-й. Російський прапор на грі Црвена Звезда - Будівельник

Зауважимо, що окрім інциденту з прапором країни-агресора вчора на стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс» поліцейські намагалися побити українських фанатів.

Матч між «Олімпіакосом» і «Динамо» завершився 2:2.