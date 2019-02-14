France Football визначив ТОП-10 воротарів в історії футболу



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Лев Яшин перемагає за підсумками всеможливих опитувань на визначення найкращого воротаря Фото з соцмереж

До чільного списку потрапило троє чинних голкіперів

Популярний французький часопис France Football у своєму стилі відреагував на смерть легендраного англійського воротаря, чемпіона світу-1966 Ґордона Бенкса, який пішов з життя у 81-річному віці.



Французькі репортери провели внутрішнє опитування з метою визначити найкращого ТОП-10 найкращих воротарів у історії футболу. Й ось що з цього вийшло.



Десятка найкращих воротарів в історії (версія France Football)



1. Лев Яшин (РФ)

2. Ґордон Бенкс (Англія)

3. Діно Дзофф (Італія)

4. Джанлуїджі Буффон (Італія)

5. Мануель Нойєр (Німеччина)

6. Петер Шмайхель (Данія) - 291

7. Зепп Майєр (Німеччина) - 456

8. Ікер Касільяс (Іспанія)

9. Едвін ван дер Сар (Нідерланди)

10. Петер Шілтон (Англія)