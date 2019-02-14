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    France Football визначив ТОП-10 воротарів в історії футболу

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    Лев Яшин перемагає за підсумками всеможливих опитувань на визначення найкращого воротаря - France Football визначив ТОП-10 воротарів в історії футболу
    Лев Яшин перемагає за підсумками всеможливих опитувань на визначення найкращого воротаря
    Фото з соцмереж

    До чільного списку потрапило троє чинних голкіперів

    Популярний французький часопис France Football у своєму стилі відреагував на смерть легендраного англійського воротаря, чемпіона світу-1966 Ґордона Бенкса, який пішов з життя у 81-річному віці.

    Французькі репортери провели внутрішнє опитування з метою визначити найкращого ТОП-10 найкращих воротарів у історії футболу. Й ось що з цього вийшло.

    Десятка найкращих воротарів в історії (версія France Football)

    1. Лев Яшин (РФ)
    2. Ґордон Бенкс (Англія)
    3. Діно Дзофф (Італія)
    4. Джанлуїджі Буффон (Італія)
    5. Мануель Нойєр (Німеччина)
    6. Петер Шмайхель (Данія) - 291
    7. Зепп Майєр (Німеччина) - 456
    8. Ікер Касільяс (Іспанія)
    9. Едвін ван дер Сар (Нідерланди)
    10. Петер Шілтон (Англія)

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