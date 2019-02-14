France Football визначив ТОП-10 воротарів в історії футболу
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Лев Яшин перемагає за підсумками всеможливих опитувань на визначення найкращого воротаря
Фото з соцмереж
До чільного списку потрапило троє чинних голкіперів
Популярний французький часопис France Football у своєму стилі відреагував на смерть легендраного англійського воротаря, чемпіона світу-1966 Ґордона Бенкса, який пішов з життя у 81-річному віці.
Французькі репортери провели внутрішнє опитування з метою визначити найкращого ТОП-10 найкращих воротарів у історії футболу. Й ось що з цього вийшло.
Десятка найкращих воротарів в історії (версія France Football)
1. Лев Яшин (РФ)
2. Ґордон Бенкс (Англія)
3. Діно Дзофф (Італія)
4. Джанлуїджі Буффон (Італія)
5. Мануель Нойєр (Німеччина)
6. Петер Шмайхель (Данія) - 291
7. Зепп Майєр (Німеччина) - 456
8. Ікер Касільяс (Іспанія)
9. Едвін ван дер Сар (Нідерланди)
10. Петер Шілтон (Англія)