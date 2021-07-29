Єврокубки: «Ворскла» вилетіла з Ліги конференцій, «Колос» дістав суперника

В кваліфікації скромного турніру Україна зазнала першої пробоїни

Вже в стартовому для «Ворскли» раунді Ліги конференцій полтавський клуб припинив боротьбу. Команда Юрія Максимова зустрічалася з фінським КуПСом і поступилася за сумою двох матчів. У гостях українці задовольнилися нічиєю – 2:2, і мали чудову нагоду довести свою перевагу вдома. Попервах усе йшло добре: Тілль відкрив рахунок, а коли гості його зрівняли, то Скляр вивів полтавців уперед.

Втім, команда не дотерпіла. Як і в Фінляндії, вона пропустила в компенсований арбітром час. Гра перейшла в овертайми, а там «Ворскла» залишилася в меншості і пропустила третій м’яч – 2:3. Далі йде КуПС.

Ковалівський «Колос», який вступає в гру з третьої кваліфікації, дізнався суперника. Ним став казахстанський «Шахтар». Карагандинці зуміли за сумою двох зустрічей залишити за бортом змагань грізний колись румунський «Стяуа», який свого часу вигравав навіть Лігу чемпіонів. «Шахтар» поступився в Бухаресті – 0:1, переміг дома – 2:1, і був сильнішим у серії післяматчевих пенальті.