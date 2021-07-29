Композитор 2018 року був довіреною особою російського голови на президентських виборах

Донецький «Шахтар» привітав композитора Ігоря Крутого з 67-річчям. Свого часу він написав гімн клубу, проте після анексії Росією Криму неодноразово відвідував півострів, де є співорганізатором і художнім керівником конкурсу «Дитяча Нова хвиля». За що і потрапив на сайт «Миротворця».

«Шахтер» поздравляет Игоря Крутого



Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК «Шахтер» и болельщику «горняков» исполняется 67 лет.



Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия. pic.twitter.com/lmWlqoBhU2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2021

2018-го року Крутой був довіреною особою президента Володимира Путіна на виборах президента РФ.

«З ним (Путіним) я пов’язую успіхи нашої країни, повагу до нашої країни, перспективи», – заявляв Крутой про Путіна, який крім окупував Крим і розв’язав війну на Донбасі. Саме через це «Шахтар» був змушений залишити рідне місто і перебратися в Київ.

Тим часом по телеканалах Ахметова завдали потужного удару.