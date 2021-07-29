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    «Шахтар» привітав з днем народження Крутого, який розділяє політику Путіна і відвідував анексований Крим

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    У Ріната Ахметова і Ігоря Крутого давні дружні стосунки - «Шахтар» привітав з днем народження Крутого, який розділяє політику Путіна і відвідував анексований Крим
    У Ріната Ахметова і Ігоря Крутого давні дружні стосунки
    Фото з відкритих джерел

    Композитор 2018 року був довіреною особою російського голови на президентських виборах

    Донецький «Шахтар» привітав композитора Ігоря Крутого з 67-річчям. Свого часу він написав гімн клубу, проте після анексії Росією Криму неодноразово відвідував півострів, де є співорганізатором і художнім керівником конкурсу «Дитяча Нова хвиля». За що і потрапив на сайт «Миротворця».

    2018-го року Крутой був довіреною особою президента Володимира Путіна на виборах президента РФ.

    «З ним (Путіним) я пов’язую успіхи нашої країни, повагу до нашої країни, перспективи», – заявляв Крутой про Путіна, який крім окупував Крим і розв’язав війну на Донбасі. Саме через це «Шахтар» був змушений залишити рідне місто і перебратися в Київ.

    Тим часом по телеканалах Ахметова завдали потужного удару.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» привітав з днем народження Крутого, який розділяє політику Путіна і відвідував анексований Крим