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ЗМІ назвали футболістів, яких Алонсо хоче першочергово бачити у «Реалі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ назвали футболістів, яких Алонсо хоче першочергово бачити у «Реалі»
На «Реал» очікують значні зміни
фото: Reuters

AS зазначає, що баскський тренер уже знає, кого хоче бачити в клубі – Субіменді і Та

Головний тренер «Байєра» Хабі Алонсо, який незабаром може очолити мадридський «Реал», вже назвав керівництву клубу двох футболістів, яких він хотів би бачити у «Реалі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Згідно з інформацією джерел, Алонсо зацікавлений у послугах 26-річного півзахисника «Реала Сосьєдад» Мартіна Субіменді та 29-річного центрального захисника «Байєра» Жонатана Та.

Зазначається, що мадридському клубу буде складно придбати Субіменді, оскільки вже існує домовленість про його перехід до «Арсеналу». Однак ситуація може змінитись, якщо футболіст сам захоче перейти у «Реал».

Найімовірнішим варіантом є трансфер Та. Його контракт із «Байєром» закінчується вже влітку, тому «Реал» може отримати гравця безкоштовно.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ Хабі Алонсо

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