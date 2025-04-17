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Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу: «Реал» програв «Арсеналу», «Інтер» та «Баварія» зіграли внічию

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу: «Реал» програв «Арсеналу», «Інтер» та «Баварія» зіграли внічию
«Реал» програв «Арсеналу», «Інтер» та «Баварія» зіграли внічию
колаж: 24 Канал

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року

16 квітня пройшла 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2024/2025. У рамках чвертьфіналу відбулися два важливі матчі, які визначили півфіналістів, повідомляє «Главком».

 «Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

Півфінальні пари

Півфінали Ліги чемпіонів УЄФА 2024/2025 виглядають наступним чином:

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

До слова, у червні збірна України вперше в історії проведе офіційні матчі в Канаді: у межах підготовки до відбору чемпіонату світу-2026 синьо-жовті разом із командами Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару візьмуть участь у турнірі Canadian Shield, що відбуватиметься в Торонто. 

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Теги: Ліга чемпіонів Інтер ФК Реал (Мадрид) ФК Баварія ФК Арсенал (Лондон) УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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