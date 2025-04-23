Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу
У нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії Вінісіус забив 11 голів у 26 матчах
фото: Reuters

ФІФА підозрює бразильця у конфлікті інтересів

ФІФА може відсторонити на два роки від футболу бразильського форварда «Реала» Вінісіуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що ФІФА підозрює бразильця у конфлікті інтересів, оскільки він володіє кількома футбольними клубами одночасно. За це йому може загрожувати відсторонення від футболу на два роки.

У нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії Вінісіус забив 11 голів у 26 матчах.

Transfermarkt оцінює вартість гравця у 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Жуніор Вінісіус НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах юнацького Євро
Євро-2025 (U-19) із футзалу: стала відома дата жеребкування фінального турніру
18 квiтня, 11:50
Історичний камбек. «Манчестер Юнайтед» у фантастичній грі здобув путівку до півфіналу Ліги Європи
Історичний камбек. «Манчестер Юнайтед» у фантастичній грі здобув путівку до півфіналу Ліги Європи
18 квiтня, 10:40
У першій грі ПСЖ здобув вольову перемогу
«Боруссія» – «Барселона», «Астон Вілла» – «ПСЖ»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
14 квiтня, 11:32
Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри
В Італії розкритикували Тотті через поїздку до Росії
11 квiтня, 17:59
Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
9 квiтня, 12:16
Чоловіча збірна України посідає 9-те місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна
6 квiтня, 12:59
За перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня змагатимуться динамівцв Буяльський та Ванат
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні
4 квiтня, 12:24
На українських футболістів чекає насичений вікенд
Вікенд для українських легіонерів: дербі Циганкова й битва за півфінал Забарного
28 березня, 16:49
Мілевський: Мені цікаво знайти якогось нападника, схожого на мене, і привести його в «Динамо»
Мілевський розповів, чому не хоче бути тренером
28 березня, 09:09

Новини

ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу
ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу
Визначилися фіналісти баскетбольної Суперліги
Визначилися фіналісти баскетбольної Суперліги
Стала відома дата початку нового чемпіонату України з футболу
Стала відома дата початку нового чемпіонату України з футболу
Рекорд за рекордом. Які досягнення підкорилися Йокічу в регулярному сезоні НБА
Рекорд за рекордом. Які досягнення підкорилися Йокічу в регулярному сезоні НБА
Іспанія відмовила у візах російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи
Іспанія відмовила у візах російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи
Ексфутболіст молодіжної збірної Франції купив литовський клуб
Ексфутболіст молодіжної збірної Франції купив литовський клуб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
37K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
35K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
21K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua