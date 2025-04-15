Журналіст назвав суму, яку Шевченко заробив у збірній України

Під керівництвом Шевченка національна команда вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро

Шевченко на чолі збірної України провів 52 поєдинки

Інсайдер Ігор Бурбас розповів, скільки заробляв нинішній президент УАФ Андрій Шевченко під час роботи головним тренером збірної України (2016-2021 роки). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

«Загальна сума з податками – понад 12 млн євро. Це лише зарплатня, а були ще премії за перемоги, мільйоні бонуси за вихід на Євро-2020. З тих усіх бонусів та премії 30% завжди відходило тренерському штабу, а далі Шевченко вже сам розподіляв їх. Загалом, за моєю інформацією, Шевченко на чолі збірної України за п'ять років отримав близько 15 млн євро. Сума космічна», – заявив Бубрабс.

Також він розповів, що Шевченко мав особисті спонсорські контракти, з яких отримував додаткові кошти.

«У Шевченка був іміджевий контракт з магазином господарчих товарів, який платив ще по 500 тисяч щороку. Були доплати від букмекерської компанії близько 250 тисяч євро за рік», – розповів Бурбас в етері ютуб-каналу «BurBuzz».

Шевченко на чолі збірної України провів 52 поєдинки: 25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок. Під його керівництвом національна команда вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

Пізніше Шевченко також очолював італійську Дженоа (2021-2022 роки), а взимку 2024 року був обраний президентом УАФ.

До слова, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»), Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.