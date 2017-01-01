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    ЗМІ: Збірну Росії допустять до зимової Олімпіади лише у нейтральному статусі

    Стали відомі подробиці майбутнього рішення про участь збірної Росії в Олімпіаді-2018
    Інсайдери в ряді міжнародних спортивних структур поділилися інформацією про те, що рішення щодо допуску росіян до Олімпіади-2018 буде озвучено увечері 5 грудня. Як повідомляють спортивні телеграм-канали, російських спортсменів допустять, але тільки в нейтральному статусі (тобто без прапора, гімну і без позначок«Росія» на формі і на
    • Сьогодні, 14:33
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    Стали відомі подробиці майбутнього рішення про участь збірної Росії в Олімпіаді-2018

    Інсайдери в ряді міжнародних спортивних структур поділилися інформацією про те, що рішення щодо допуску росіян до Олімпіади-2018 буде озвучено увечері 5 грудня.

    Як повідомляють спортивні телеграм-канали, російських спортсменів допустять, але тільки в нейтральному статусі (тобто без прапора, гімну і без позначок«Росія» на формі і на атрибутиці). Формулювання ще будуть відточуватися в найближчі дві доби, але суть вже не зміниться.

    Чи не все зрозуміло і з тим, як буде трактуватися поняття «нейтральний статус» щодо збірних команд - наприклад, фігуристів, керлінгістів або російської хокейної збірної.

    З високим ступенем ймовірності збірна Росії з хокею виступатиме в якійсь білій формі, без будь-якої символіки, без написів «Росія». Про це інформує sovsport.ru.

    Нагадаємо, що у Кремлі придумали, як «помститися» в разі недопуску Росії на Олімпіаду-2018.

    Росія ЗМІ допінг Олімпійські Ігри МОК скандал
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