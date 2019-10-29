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    Знаменитий Ібрагімович анонсував повернення до Європи (відео)

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    Златан Ібрагімович - Знаменитий Ібрагімович анонсував повернення до Європи (відео)
    Златан Ібрагімович
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    Шведський форвард передав вітання Іспанії

    Знаменитий шведський нападник американського клубу «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович анонсував повернення до Європи. Футболіст записав відео з вітаннями на адресу Іспанії.

    «Привіт, Іспанія! Знаєте що? Я повертаюся!» - повідомив Ібрагімович.

    38-річний форвард раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії, коли грав за «Барселону» в 2009-2011 роках. У Європі нападник також грав за «Аякс», «Ювентус», «Інтер», «Мілан», «ПСЖ» та «Манчестер Юнайтед», а починав кар’єру у шведському «Мальме».

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