Знаменитий Ібрагімович анонсував повернення до Європи (відео)



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Шведський форвард передав вітання Іспанії

Знаменитий шведський нападник американського клубу «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович анонсував повернення до Європи. Футболіст записав відео з вітаннями на адресу Іспанії.

«Привіт, Іспанія! Знаєте що? Я повертаюся!» - повідомив Ібрагімович.

Zlatan to La Liga confirmed?! pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

38-річний форвард раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії, коли грав за «Барселону» в 2009-2011 роках. У Європі нападник також грав за «Аякс», «Ювентус», «Інтер», «Мілан», «ПСЖ» та «Манчестер Юнайтед», а починав кар’єру у шведському «Мальме».