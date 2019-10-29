41-річний Буффон планує провести на професійному рівні ще один сезон



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Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон

Якщо легендарний кіпер підпише новий річний контракт, то завершить кар'єру в 43 роки

Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон не планує завершувати кар'єру після закінчення сезону, повідомляє Tuttosport. 41-річний Буффон розраховує залишитися в клубі і в наступному сезоні.

За даними джерела, голкіпер готовий залишитися. У той же час керівництво «Ювентуса» також розглядає можливість продовження контракту.

Перед початком наступного сезону йому буде вже 42 роки. Якщо він підпише новий річний контракт, то завершить кар'єру в 43 роки.

У минулому сезоні Буффон виступав за «ПСЖ», але потім за обопільною згодою з клубом вирішив припинити співпрацю.

Після цього голкіпер повернувся в «Ювентус», де фактично став дублером Войцеха Щенсни. При цьому Буффон повідомив, що його влаштовує така роль в туринському клубі.