Француженка відзначила сенсаційну перемогу над Шараповою «місячною ходою» (відео)
Полін Парментьє не приховувала емоцій
Французька тенісистка Полін Пармантьє не стримувала радісних емоцій після матчу першого кола Wimbledon з росіянкою Марією Шараповою. Марія за рахунку 6:3, 6:7 (4), 0:5 відмовилася від продовження боротьби.
Після закінчення зустрічі Пармантьє подякувала глядачам за підтримку і показала «місячну ходу».
When your opponent retires. #Wimbledon pic.twitter.com/FKo8IY0o57— Ashish TV Slams (@ashishtvslams) 2 липня 2019 р.
У наступному раунді француженка зустрінеться з представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро, яка в першому колі завдала поразки австралійці Саманті Стосур - 6:2, 7:5.
Чинною переможницею Вімблдонського турніру є німкеня Анжелік Кербер. У торішньому фіналі вона обіграла американку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3.
Wimbledon завершиться 14 липня.