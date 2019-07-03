Француженка відзначила сенсаційну перемогу над Шараповою «місячною ходою» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полін Парментьє стала авторкою сенсації lequipe.fr

Полін Парментьє не приховувала емоцій

Французька тенісистка Полін Пармантьє не стримувала радісних емоцій після матчу першого кола Wimbledon з росіянкою Марією Шараповою. Марія за рахунку 6:3, 6:7 (4), 0:5 відмовилася від продовження боротьби.

Після закінчення зустрічі Пармантьє подякувала глядачам за підтримку і показала «місячну ходу».

У наступному раунді француженка зустрінеться з представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро, яка в першому колі завдала поразки австралійці Саманті Стосур - 6:2, 7:5.

Чинною переможницею Вімблдонського турніру є німкеня Анжелік Кербер. У торішньому фіналі вона обіграла американку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3.

Wimbledon завершиться 14 липня.