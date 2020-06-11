Знову допінг. Міжнародний олімпійський комітет анулював результат збірної Росії з хокею на Іграх-2014



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Росіянки були на домашній Олімпіаді шостими Фото - EADaily

У порушенні антидопінгових правил звинувачені відразу вісім російських хокеїсток

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) опублікував інформацію на офіційному сайті організації про перерозподіл місць на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, 2014 року в Сочі і 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

За підсумками Олімпійських ігор в Сочі 2014 року відразу вісьмох російських хокеїсток (Інну Дюбанок, Єкатєріну Лебедєву, Єкатєріну Пашкевич, Анну Шибанову, Єкатєріну Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Буріну та Анну Щукіну) визнали винними в порушенні антидопінгових правил і дискваліфікували довічно.

Результат, здобутий тією збірною, а саме шосте місце на турнірі, тепер також затверджений анульованим. Після перерозподілу таблиця виглядає наступним чином:

1. Канада

2. США

3. Швейцарія

4. Швеція

5. Фінляндія

6. Німеччина

7. Японія.

Рішення МОК про дискваліфікацію хокеїсток пізніше було оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS). Лебедєва, Пашкевич, Буріна, Щукіна і Смоленцева були виправдані повністю, а Скиба, Шибанова і Дюбанок – частково.