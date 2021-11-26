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    «Зоря» поступилася «Ромі» з некрасивим рахунком

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    &laquo;Зоря&raquo; вилетіла з єврокубків - «Зоря» поступилася «Ромі» з некрасивим рахунком

    «Зоря» вилетіла з єврокубків

    фото з відкритих джерел

    Українська команда пропустила чотири «сухих» м’ячі в Лізі конференцій

    Луганська «Зоря» зазнала поразки від італійської «Роми» в Лізі конференцій УЄФА. Українська команда отримала у ворота чотири м’ячі в п’ятому турі і втратила шанси посісти одне з двох перших місць і продовжити боротьбу на етапі плей-оф.

    Команда Віктора Скрипника пропустила по два голи в кожному з таймів. До перерви відзначилися Карлес Перес та Ніколо Дзаньоло, згодом – двічі забив Теммі Абрахам.

    Таким чином, Україна не буде представлена в єврокубках навесні вперше з 2008 року. Раніше шанси на вихід у плей-оф втратили «Динамо» та «Шахтар», які виступають у Лізі чемпіонів.

    Команда Віктора Скрипника попрощається з єврокубками 9 грудня, коли прийме «Буде-Глімт» у Запоріжжі.

    Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 5-й тур

    «Рома» – «Зоря» – 4:0

    Голи: Карлес Перес (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75).

    На 41 хвилині Верету («Рома») не забив пенальті (воротар).

    «Рома»: Патрісіу, Кумбула, Смоллінг (Ібаньєс, 69), Манчіні, Ель-Шаараві (Залевскі, 69), Мхітарян (Міссорі, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес.

    «Зоря»: Мацапура, Жуніньо (Снурніцин, 70), Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца, Саядманеш, Захеді (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» ФК Рома Ліга конференцій
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    «Зоря» поступилася «Ромі» з некрасивим рахунком