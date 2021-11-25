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    Усі результати п'ятого туру Ліги чемпіонів

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; очок не втрачає - Усі результати п'ятого туру Ліги чемпіонів

    «Ліверпуль» очок не втрачає

    фото з відкритих джерел

    Одинадцять команд забезпечили собі участь у плей-оф

    24 листопада завершився п'ятий тур групового турніру Ліги чемпіонів. На жаль, припинила боротьбу в турнірі друга українська команда. Слідом за «Динамо» вилетів і «Шахтар», який поступився в Мілані «Інтеру».

    До плей-оф турніру пробилися «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль», «Аякс, «Манчестер Юнайтед», «Челсі» «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Реал» та «Інтер».

    Результати матчів, які були зіграні 23 листопада

    Ліга чемпіонів. П'ятий тур. 24 листопада

    Група D

    «Інтер» (Італія) – «Шахтар» (Україна) – 2:0 (Джеко, 61, 67).

    «Шериф» (Молдова) – «Реал» (Іспанія) – 0:3 (Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56).

    Становище команд: 1. «Реал» – 12 очок; 2. «Інтер» – 10; 3. «Шериф» – 6; 4. «Шахтар» — 1 .

    Група А

    «Манчестер Сіті» (Англія) – «ПСЖ» (Франція) – 2:1 (Стерлінг, 63, Габріел Жезус, 76 – Мбаппе, 50).

    «Брюгге» (Бельгія) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:5 (Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Андре Сілва, 27).

    Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» – 12; 2. «ПСЖ» – 8; 3. «Лейпциг» – 4; 4. «Брюгге» – 4.

    Група В

    «Ліверпуль» (Англія) – «Порту» (Португалія) – 2:0 (Тьягу, 52, Салах, 70).

    «Атлетико» (Іспанія) – «Мілан» (Італія) – 0:1 (Мессіас, 87).

    Становище команд: 1. «Ліверпуль» – 15; 2. «Порту» – 5; 3. «Мілан» – 4; 4. «Атлетико» – 4.

    Група С

    «Бешикташ» (Туреччина) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:2 (Геззаль, 22, з пенальті – Алле, 54, 69).

    «Спортінг» (Португалія) – «Борусія» Д. (Німеччина) – 3:1 (Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3).

    Становище команд: 1. «Аякс» – 15; 2. «Спортінг» – 9; 3. «Боруссія» Д. – 6; 4. «Бешикташ» – 0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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