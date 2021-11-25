Усі результати п'ятого туру Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» очок не втрачає
Одинадцять команд забезпечили собі участь у плей-оф
24 листопада завершився п'ятий тур групового турніру Ліги чемпіонів. На жаль, припинила боротьбу в турнірі друга українська команда. Слідом за «Динамо» вилетів і «Шахтар», який поступився в Мілані «Інтеру».
До плей-оф турніру пробилися «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль», «Аякс, «Манчестер Юнайтед», «Челсі» «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Реал» та «Інтер».
Результати матчів, які були зіграні 23 листопада
Ліга чемпіонів. П'ятий тур. 24 листопада
Група D
«Інтер» (Італія) – «Шахтар» (Україна) – 2:0 (Джеко, 61, 67).
«Шериф» (Молдова) – «Реал» (Іспанія) – 0:3 (Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56).
Становище команд: 1. «Реал» – 12 очок; 2. «Інтер» – 10; 3. «Шериф» – 6; 4. «Шахтар» — 1 .
Група А
«Манчестер Сіті» (Англія) – «ПСЖ» (Франція) – 2:1 (Стерлінг, 63, Габріел Жезус, 76 – Мбаппе, 50).
«Брюгге» (Бельгія) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:5 (Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Андре Сілва, 27).
Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» – 12; 2. «ПСЖ» – 8; 3. «Лейпциг» – 4; 4. «Брюгге» – 4.
Група В
«Ліверпуль» (Англія) – «Порту» (Португалія) – 2:0 (Тьягу, 52, Салах, 70).
«Атлетико» (Іспанія) – «Мілан» (Італія) – 0:1 (Мессіас, 87).
Становище команд: 1. «Ліверпуль» – 15; 2. «Порту» – 5; 3. «Мілан» – 4; 4. «Атлетико» – 4.
Група С
«Бешикташ» (Туреччина) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:2 (Геззаль, 22, з пенальті – Алле, 54, 69).
«Спортінг» (Португалія) – «Борусія» Д. (Німеччина) – 3:1 (Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3).
Становище команд: 1. «Аякс» – 15; 2. «Спортінг» – 9; 3. «Боруссія» Д. – 6; 4. «Бешикташ» – 0.
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