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    Нападник «Реала» Бензема отримав умовний термін за шантаж

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    Через судову тяганину Карім Бензема не зміг стати чемпіоном світу - Нападник «Реала» Бензема отримав умовний термін за шантаж
    Через судову тяганину Карім Бензема не зміг стати чемпіоном світу
    фото з відкритих джерел

    Зірка збірної Франції заплатить штраф € 75 тис.

    Одного з найсильніших форвардів збірної Франції в історії Каріма Бензема визнано винним у справі про шантаж півзахисника «Олімпіакоса» Матьє Вальбуена і засуджено до року позбавлення волі умовно і штрафу в розмірі € 75 тис. Обвинувачення, в свою чергу, просило п’ять років ув’язнення. Про це повідомляє Get French Football News.

    Слідство велося через шість років. 20 жовтня Бензема не зміг бути присутнім на засіданні суду через підготовку до матчів збірної Франції. Він є фігурантом справи про шантаж півзахисника «Олімпіакоса» Матьє Вальбуена відеозаписом з інтимним змістом. Слідство вважає, що Бензема у 2015 році діяв як посередник та підбурював партнера з національної команди заплатити шантажистам, щоб ті не опублікували ролик. Через скандал обох гравців було відсторонено від збірної на Євро-2016. Бензема також пропустив чемпіонат світу 2018 року, де Франція стала чемпіоном.

    Бензема повернули в національну команду лише навесні 2021 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Карім Бензема
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    Нападник «Реала» Бензема отримав умовний термін за шантаж