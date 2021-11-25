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    Визначилися 11 команд, які гарантували собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів

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    &laquo;Шахтар&raquo; втратив шанси вийти до плей-оф - Визначилися 11 команд, які гарантували собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів

    «Шахтар» втратив шанси вийти до плей-оф

    фото з відкритих джерел

    «Динамо» і «Шахтар» достроково припинили боротьбу за трофей

    За підсумками матчів п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів стало відомо відразу про 11 команд, які гарантували собі місце в плей-оф.

    Нагадаємо, перед початком п'ятого туру місце в 1/8 фіналу вибороли: «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль» та «Аякс».

    Після матчів на цьому тижні до них приєдналися: «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Інтер», «Реал», «Манчестер Сіті», «Парі Сен-Жермен», «Спортінг».

    У Лігу Європи вийшли достроково: «Зеніт», «Шериф» та «Борусія Д».

    Втратили всі шанси на євровесну: «Шахтар», «Динамо», «Бешикташ», «Мальме».

    Заключний тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 7–8 грудня. Плей-офф стартує наступного року.

    Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Визначилися 11 команд, які гарантували собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів