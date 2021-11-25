Визначилися 11 команд, які гарантували собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів
«Шахтар» втратив шанси вийти до плей-оф
«Динамо» і «Шахтар» достроково припинили боротьбу за трофей
За підсумками матчів п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів стало відомо відразу про 11 команд, які гарантували собі місце в плей-оф.
Нагадаємо, перед початком п'ятого туру місце в 1/8 фіналу вибороли: «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль» та «Аякс».
Після матчів на цьому тижні до них приєдналися: «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Інтер», «Реал», «Манчестер Сіті», «Парі Сен-Жермен», «Спортінг».
У Лігу Європи вийшли достроково: «Зеніт», «Шериф» та «Борусія Д».
Втратили всі шанси на євровесну: «Шахтар», «Динамо», «Бешикташ», «Мальме».
Заключний тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 7–8 грудня. Плей-офф стартує наступного року.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня 2022 року.
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