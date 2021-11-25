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    Українським нападником «Шахтаря» зацікавилася «Севілья»

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    Михайло Мудрик зумів привернути до себе увагу - Українським нападником «Шахтаря» зацікавилася «Севілья»
    Михайло Мудрик зумів привернути до себе увагу
    фото з відкритих джерел

    20-річний Мудрик встиг дебютувати в Лізі чемпіонів

    Гравець молодіжної збірної України та донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик зацікавив іспанську «Севілью». Про це повідомляє Fichajes.

    20-річний українець, за інформацією видання, входить до сфери інтересів спортивного директора іспанського клубу Мончі. Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за «Шахтар». Він відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.

    Мудрик є одним з тих футболістів, на яких тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі розраховує в майбутньому. Михайло допоміг команді пройти «Монако» у кваліфікації Ліги чемпіонів і кілька разів виходив на заміну в матчах групового турніру.

    «Гірники», нагадаємо, поступилися «Інтеру» (0:2) і втратили шанси вийти в плей-оф. У п'яти матчах Ліги чемпіонів вони набрали лише 1 очко.

    Раніше визначилися 11 команд, які гарантували собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Севілья» Михайло Мудрик
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    Українським нападником «Шахтаря» зацікавилася «Севілья»