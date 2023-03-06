ЗСУ ліквідували ще одного спортсмена РФ, який поїхав воювати проти України

Ще один представник спорту держави-агресорки вже ніколи не позмагається у статусі «нейтрального» атлета

Українські захисники ліквідували російського рестлера та терориста Олександра Гопкіна, який взяв до рук зброю та приїхав із війною на наші землі. Про це повідомив Telegram-канал Base of Ukrainian sports із посиланням на власні джерела.

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Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували колишнього російського спортсмена Руслана Богданова, який воював у лавах окупантів на сході України. Як уточнюють у Федерації футболу Кіровського району Ленінградської області, Руслан Богданов, який довгі роки грав за місцевий клуб «Нева», загинув 24 січня.

Крім того, українські захисники демілітаризували генсека Федерації карате Росії. Чемпіон Європи з карате кьокусінкай Сергій Увицький загинув на Донбасі.

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До слова, нещодавно «Главком» провів розслідування, як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду.