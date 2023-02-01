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ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
Сергій Увицький загинув в Україні, коли був добровольцем у складі армії окупантів
фото: Федерація карате кьокусінкай в Росії

Сергій Увицький воював проти України у добровольчому загоні РСБМ «Союз», у складі якого російські спортсмени тероризують Україну

Чемпіон Європи з карате кьокусінкай Сергій Увицький ліквідований на Донбасі. На момент смерті йому був 41 рік. Про це повідомили у пресслужбі федерації.

Він воював проти України у добровольчому загоні Російської спілки бойових мистецтв «Союз». У це формування входять бійці з усіх регіонів РФ, включаючи окупований Крим, зокрема Сергій Плеханов (дворазовий чемпіон Кубка Оями в Японії, чемпіон Японії К1), Віктор Горн (чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи), Всеволод Мохірєв (тренер та керівник однієї з міських організацій кіокушинкай) та інші. Командиром загону став Раміль Габбасов (виконавчий директор РСБМ та директор Федерації всестильового карате).

Увицький був срібним призером чемпіонату Європи 2010 року, переможцем та багаторазовим призером першостей країни-агресорки. Точні обставини загибелі не повідомляються, проте у федерації карате заявили, що Увицький помер, коли «захищав батьківщину». 

Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх за певних умов. Спортсмени мають виступати на змаганнях у нейтральному статусі і ніяк не представлятимуть свою державу. Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо на ній виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

Теги: карате російські спортсмени Україна тренер війна ЗСУ

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