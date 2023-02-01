ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії

Сергій Увицький воював проти України у добровольчому загоні РСБМ «Союз», у складі якого російські спортсмени тероризують Україну

Чемпіон Європи з карате кьокусінкай Сергій Увицький ліквідований на Донбасі. На момент смерті йому був 41 рік. Про це повідомили у пресслужбі федерації.



Він воював проти України у добровольчому загоні Російської спілки бойових мистецтв «Союз». У це формування входять бійці з усіх регіонів РФ, включаючи окупований Крим, зокрема Сергій Плеханов (дворазовий чемпіон Кубка Оями в Японії, чемпіон Японії К1), Віктор Горн (чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи), Всеволод Мохірєв (тренер та керівник однієї з міських організацій кіокушинкай) та інші. Командиром загону став Раміль Габбасов (виконавчий директор РСБМ та директор Федерації всестильового карате).

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Увицький був срібним призером чемпіонату Європи 2010 року, переможцем та багаторазовим призером першостей країни-агресорки. Точні обставини загибелі не повідомляються, проте у федерації карате заявили, що Увицький помер, коли «захищав батьківщину».



Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх за певних умов. Спортсмени мають виступати на змаганнях у нейтральному статусі і ніяк не представлятимуть свою державу. Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо на ній виступатимуть білоруські та російські спортсмени.